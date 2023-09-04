На Украине раскрыли, сколько стоит один день боевых действий для ВСУ

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Один день боевых действий обходится Киеву в сто миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.
«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», - прокомментировал ситуацию Резников.
Ранее Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. При этом, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
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