На Украине раскрыли сроки продолжения контрнаступления ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие продолжат контрнаступательные операции в зимний период. Об этом сообщает Reuters.
По словам Буданова, контрнаступления бойцов ВСУ зимой будет продолжено. Однако, он уточнил, что оно усложнится.
Кроме того, он добавил, что Киев в настоящий момент проводит свою операцию на нескольких направлениях. Глава ГУР подтвердил информацию о том, что прогресс контрнаступления более медленный, а ситуацию можно считать довольно сложной.
Напомним, некоторое время назад сам Буданов рассказывал, что по всей линии боевого соприкосновения используется система Starlink. Он также указывал на то, что покрытия сети в районе Крыма не было.
Читайте также:
Зеленский провёл заседание, в ходе которого узнал об актуальной ситуации на фронте
Армия Украины подключается к Starlink с помощью терминалов по всей линии фронта
В Киеве заявили, что ВС РФ экономят ракеты для дальнейшего массового удара
«В холод, сырость и грязь бороться сложнее»», - отметил Буданов.
Напомним, некоторое время назад сам Буданов рассказывал, что по всей линии боевого соприкосновения используется система Starlink. Он также указывал на то, что покрытия сети в районе Крыма не было.
Читайте также:
Зеленский провёл заседание, в ходе которого узнал об актуальной ситуации на фронте
Армия Украины подключается к Starlink с помощью терминалов по всей линии фронта
В Киеве заявили, что ВС РФ экономят ракеты для дальнейшего массового удара
Татьяна Лаврова