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На Украине раскрыли страшную правду о разминировании минных полей

Шмыгаль: ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
23 ноября 2023, 11:29
Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

Украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times.
«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», - заявил Шмыгаль.

Также журналист отметил, что на Украине запретили использовать слово «тупик» после провалившегося контрнаступления и заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил, что контрнаступление ВСУ находится в тупике.


Ранее украинские и западные СМИ сообщали о конфликте Владимира Зеленского с Валерием Залужным, который пользуется большей популярностью среди украинцев. Одним из признаков разногласий журналисты называют громкое заявление главкома ВСУ о тупике на фронте, которое не понравилось Зеленскому и его офису.

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Песков заявил, что вооружение НАТО не изменит ход СВО
Песков: НАТО продолжит передавать Киеву оружие, но это не изменит ход СВО
23 ноября 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Страны НАТО и дальше продолжат передавать Украине военную помощь, однако этот факт не отразится на поле боя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, страны НАТО продолжать передавать Украине вооружение, несмотря на внутренние разногласия. Также Песков уверен, что альянс будет усиливать степень своей вовлеченности в конфликт.

«Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», - подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил, что Украина находится в отчаянном положении, и ей немедленно нужна помощь США.

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Появились кадры, снятые сразу после ранения военкора Максудова
23 ноября 2023, 13:55

Фото: iStock/alfimimnill

В Сети появилось видео, которое сняли сразу после удара ВСУ при котором смертельное ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Уточняется, что видео снималось на нагрудную камеру одного из журналистов группы телеканала. На кадрах видно четко видно, как раненого Максудова перемещают в автомобиль скорой помощи.



23 ноября стало извести, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним.

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#видео
#всу
#бпла
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Рогозин пообещал «выследить и обнулить» тех, кто убил военкора Максудова
Рогозин: ВСУ вели наблюдение за Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА
23 ноября 2023, 12:46

Фото: Telegram-канал Д. Рогозина

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним.
По его словам, нападение журналистов «Россия-24» совершено 22 ноября в 14.40 в 4 км от линии соприкосновения. ВСУ наблюдали за Борисом Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА.

«В момент, когда журналисты остановились и начали снимать репортаж, вражеский оператор осуществил сброс боеприпаса с ударного дрона. Неприятели не могли не видеть, что это была группа репортёров, поэтому речь идет о преднамеренном убийстве журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что населенные пункты Мирное и Нестерянка считаются проклятыми, так как он со своей группой дважды попадал под обстрел, а сегодня там украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю.

Рогозин уверен, что «враг обезумел от крови» и наносит удары по всем движущимся целям, находящимся в его поле досягаемости. 
Рогозин выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего Максудова, и призвал их быть аккуратными, так как «враг никого не жалеет».

«Ну а мы постараемся выследить и обнулить тех, кто это сделал», - заключил Рогозин.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Максудова в результате ранения, полученного при атаке беспилотника ВСУ.

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#нападение
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#бпла
#соболезнования
#всу
#рогозин
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На Украине хотят усовершенствовать процедуру мобилизации и демобилизации
23 ноября 2023, 12:15

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украина начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
В документе будет информация о ротации военных, которые уже два года находятся на линии боевого соприкосновения, а также о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена.

Кроме того, документ должен будет урегулировать призывной возраст и решить вопрос с онкобольными, которые могут ограниченно принимать участие в боевых действиях.

По словам Арахамии, данный документ должен быть разработан до конца текущего года совместно с Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Ранее в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР) заявили, что Соединенные Штаты мотивируют киевские власти на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий.

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#минобороны
#мобилизация
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Осколочные ранения получил житель белгородского села Козинка при атаке БПЛА ВСУ
Гладков: осколочные ранения получил мужчина при атаке дрона ВСУ на село Козинка
23 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/NiseriN

Мужчина получил осколочное ранение при атаке беспилотника ВСУ на село Козинка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавший оперативно был доставлен в Центральную районную больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ повреждение получил один автомобиль.

Ранее стало известно, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.


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Новости СВО: где ВС РФ применили кассетные бомбы, какие направления ВСУ назвали сложными
23 ноября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/Evgeny555

Украинские формирования продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. На линии фронта у противника успехов нет. Несмотря на большие потери, ВСУ пытаются идти в наступление, однако оказываются под огнем ВС РФ и откатываются назад. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ

 
На Южнодонецком направлении российские штурмовики нанесли ракетные удары по скрытому вооружению ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки Су-25, бронированная техника противника была уничтожена.

В США заявили о неминуемой капитуляции Украины перед Россией
В США заявили о неминуемой капитуляции Украины перед Россией

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР

 
За минувшие сутки противник выпустил по территории ДНР 215 боеприпасов. Было зафиксировано 72 обстрела. Для нанесения ударов ВСУ использовали беспилотники и снаряды, выпущенные из РСЗО. По Горловскому направлению украинские формирования выпустили кассетные боеприпасы.

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на пожарную бригаду


Противник сбросил боеприпас с беспилотника на бригаду пожарных в Донецке. Об этом пишет телеграм-канал 112. По информации портала, в Кировском районе Донецка произошло возгорание бензовоза. На место инцидента прибыл пожарный расчет.
В тот момент, когда сотрудники МЧС уже ликвидировали огонь, ВСУ сбросили на бригаду боеприпас. Ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы с различными ранениями.

ВС РФ начали применять кассетные бомбы по позициям ВСУ 


В зоне проведения спецоперации российские бойцы начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке. Об этом сообщил военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов. Особенность вооружения состоит в его суббоеприпасах, который несет в себе один РБК. Каждая бомба определяет местонахождение цели в радиусе ста метров. После обнаружения точки, в нее идет направленная струя из расплавленной меди и газов.

Зеленский назвал сложные для ВСУ направления фронта


Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на нескольких направлениях фронта, приводит его слова издание «МК». Украинский лидер отметил, что бойцам сложно держать оборону на Бахмутском, Лиманском, Донецком и Авдеевском направлениях.

Последние новости СВО


Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке

По информации телеграм-канала «Рыбарь», основные боевые действия развернулись на Авдеевском участке фронта. ВС РФ удалось занять новые позиции на южном фланге. Противник был вынужден отойти назад, однако продолжает стремиться к перехвату инициативы. 

ВСУ понесли потери и откатились на прежние позиции в районе Горловки. Несколько пехотных подразделений пытались атаковать в Майорске, однако огонь российских военных группировку противника остановил.

На Херсонском направлении обстановка остается прежней. Украинские боевики удерживают позиции на левом берегу Днепра. На правобережье реки ВС РФ уничтожили живую силу противника, которая готовилась к переброске в Крынки для атак.
 
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#генпрокуратура
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#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#сво
#россия
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Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова
23 ноября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Романа Максудова. Журналист скончался после ранения, полученного в результате атаки украинского беспилотника.
Накануне, 22 ноября, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ с помощью осколочного боеприпаса, сброшенного с БПЛА, нанесли удар по группе представителей СМИ, готовившей материал об украинских обстрелах в Запорожской области. Раненный осколками Максудов был экстренно эвакуирован, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли. 

В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» Мария Захарова выразила глубокие сожаления по поводу смерти корреспондента, рассказав, что она следила за этой ситуацией. Дипломат также отметила, что киевские власти уже давно считают российских журналистов законной целью для уничтожения.

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#минобороны рф
#бпла
#сми
#мария захарова
#дипломат
#всу
#удар
#журналист
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Генпрокуратура Украины обнародовала данные о дезертирах из ВСУ
Генпрокуратура Украины: Количество дезертиров в ВСУ выросло в десятки раз
23 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В 2021 году Генеральная прокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел по факту дезертирства из военных частей. За девять месяцев нынешнего года из ВСУ сбежали уже 4 638 военнослужащих.
Кроме того, главное надзорное ведомство Украины приводит данные о так называемых самовольно оставивших воинскую часть или место службы. Имеются ввиду случаи, когда человек покинул свое подразделение, но собирался затем вернуться, передает РИА Новости. В 2021 году таких эпизодов было зафиксировано 2 028. В нынешнем году — уже 10 940. Также существенная разница и в количестве самострелов. В 2021 году их было 33, аза первые девять месяцев 2023-го — 161.

Дезертиров как правило приговаривают к пяти-восьми годам лишения свободы. До начала спецоперации дело чаще всего заканчивалось досудебным соглашением. В тюрьмах Украины сейчас за дезертирство сидят люди, из которых вполне можно сколотить пару бригад. Есть и дисциплинарные батальоны. О них особо не шумят, но такие существуют. Впрочем, штрафники в первом же бою стремятся сдаться в плен, так что их теперь направляют только на строительные и фортификационные работы.

Украинцы не хотят воевать за киевский режим. Конечно, пропаганда утверждает обратное, но на самом деле люди не хотят умирать за власть, всячески уклоняются от мобилизации и при первой возможности дезертируют. У ВСУ налицо явные проблемы с личным составом и пополнением.

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#украина
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Залужный дал оценку военной обстановке в противостоянии с Россией
Залужный: Военная ситуация для ВСУ тяжелая, но контролируемая
23 ноября 2023, 09:23

Фото: istockphoto/undefined undefined

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые принял участие в заседании контактной группы по военной помощи Киеву (так называемый формат Рамштайн). Он сообщил партнерам, что ситуация на поле боя затруднена, но контролируема.
По словам Главкома ВСУ, украинские части проводят как наступательные, так и оборонительные операции. В своем телеграм-канале он также сообщил, что выразил благодарность западным союзникам за поддержку Украины. Заявленные пакеты помощи позволят Киеву усовершенствовать системы противовоздушной обороны (ПВО), усилят артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие важные военные составляющие, отметил Залужный.

Накануне, 22 ноября, украинский президент Зеленский объявил, что контактная группа решила предоставить Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать в себя ракеты, снаряды, беспилотники, системы РЭБ, средства ПВО и так далее. Кроме того, он сообщил о создании некоей «коалиции ПВО», возглавляемой, по его словам, Францией и Германией.

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