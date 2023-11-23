На Украине раскрыли страшную правду о разминировании минных полей

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Украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times.
«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», - заявил Шмыгаль.
Также журналист отметил, что на Украине запретили использовать слово «тупик» после провалившегося контрнаступления и заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил, что контрнаступление ВСУ находится в тупике.
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Элина Позднякова