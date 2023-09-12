На Украине раскрыли ужасающие новости о ВСУ

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Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова рассказала о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте это то, что вы не прочитаете в новостях», - уточнила Михайлова.
По ее словам, она хотела сделать все, чтобы ее батальону удалось остаться в живых. Она выразила уверенность в том, что в настоящий момент перспектив одержать победу у ВСУ не наблюдается.
«Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год», - подытожила Михайлова.
Напомним, украинские военнослужащие уже на протяжении четырех месяцев проводят контрнаступательные операции на Южнодонецком, Артемовском, а также Запорожском направлениях. Они не смогли добиться успеха ни на одном из этих участков.
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