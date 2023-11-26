На Украине расширят полномочия сотрудников военкоматов

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Секретарь комитета верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что на Украине до конца 2023 года будет разработан новый закон.
Согласно ему будут увеличены полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).
Он отметил, что законопроект расширит полномочия сотрудников военкоматов.
Ранее сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.
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«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», - заявил Костенко в интервью радио Radio NV.
Ранее сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.
«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.Читайте также:
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Мария Фирсова