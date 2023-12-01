На Украине рассказали о лазейке для уклонистов от мобилизации

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Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что украинские уклонисты получают поддержку от вузов и торговых центров, что помогает им избежать мобилизации. Эту информацию передает издание Klymenko Time.
Тимочко назвал легальной коррупцией ситуации, когда вузы проводят наборы и доборы на «неопределенные факультеты». Он также отметил, что торговые центры, например, устраивают на одну ставку грузчика, для которой предусмотрена бронь от мобилизации, по четыре-пять человек на четверть ставки.
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Артем Кузьмин