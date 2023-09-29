На Украине рассказали о сложной ситуации на фронте

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«Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», — сообщила Маляр.Экс-заместитель также добавила, что Украине оказывают помощь, но ее недостаточно. Кроме того, она признала, что у ВС РФ больше вооружения.
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