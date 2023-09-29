Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине рассказали о сложной ситуации на фронте

На Украине рассказали о сложной ситуации на фронте

Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о проблемах ВСУ на фронте
29 сентября 2023, 13:57
Фото: istock /Olena_Z

Фото: istock /Olena_Z

Ситуация на линии фронда для Вооруженных сил Украины достаточно тяжелая. Такое заявление сделала бывшая заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

«Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», — сообщила Маляр.
Экс-заместитель также добавила, что Украине оказывают помощь, но ее недостаточно. Кроме того, она признала, что у ВС РФ больше вооружения.


Напомним, 18 сентября Правительство Украины отправило всех заместителей министра обороны в отставку. Анну Маляр лишили должности за вранье о взятии Андеревки. Помимо Маляр, среди уволенных оказались заместители министра Денис Шарапов, Виталий Дейнега, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский и Андрей Шевченко, а также государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

Читайте также:

Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

Австрийский полковник Райснер: успехи ВСУ при наступлении сильно переоценены

ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа

#помощь
#правительство
#страны
#заявление
#вс рф
#минобороны
#вооружения
Читайте нас в
После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек
Старовойт: из-за атаки БПЛА по Курской области 2 тыс человек остаются без света
29 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/TebNad

Из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области без электричества до сих пор остаются две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу постле атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

«Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. Буду держать всех в курсе ситуации», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
Он также добавил, что в Беловской ЦРБ из-за обстрела отключилась электроэнергия, однако сработал дизель-генератор. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, уточнил Старовойт.

Напомним, минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

Читайте также:

Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области
#беспилотник
#жители
#человек
#telegram
#электроэнергия
Читайте нас в
Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ
29 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/hxdyl

Украинская сторона обстреляла село Тишанка в Белгородской области, жители двух сёл остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи - временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий обстрела. Подача электричества будет восстановлена.

Минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

Читайте также:

В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников

Минобороны РФ: 11 БПЛА сбито над Россией в ночь на 29 сентября

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области
#село
#всу
#обстрел
Читайте нас в
Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
29 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские командование расстреляло двух военных за то, что они хотели сдаться в российский плен.
По его словам, в плен попали три украинских военных в районе Клещеевки, одному из них сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам. Звучит жутко, и кто-то может даже засомневаться, но очень и очень зря», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, вся подобная информация исходит от людей, которые были по ту сторону баррикад. Он также рассказал, что украинские командование отправляет своих бойцов на передовые позиции, уверяя, что там нет ВС РФ, тем самым отправляют их на убой, путем обмана и угроз.
 
Кадыров призвал украинских военных, которые не хотят погибать за киевский режим, сдаваться, пообещав сохранить им жизни.

Читайте также:

«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
#помощь
#режим
#информация
#вс рф
#кадыров
Читайте нас в
ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа
29 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Под обстрел попало село Дорогощь Грайворонского городского округа.

«Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы», - прокомментировал ситуацию Гладков.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Гладков напомнил, что в настоящий момент школы Белгородской области работают в дистанционном режиме. 

На месте происшествия работают экстренные службы.

Читайте также: 

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области

Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»
#школы
#автомобиль
#село
#происшествия
#дома
#обстрел
#белгород
#вячеслав гладков
Читайте нас в
Австрийский полковник Райснер: успехи ВСУ при наступлении сильно переоценены
29 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Полковник австрийских вооруженных сил и военный эксперт Маркус Райснер заявил, что успехи ВСУ в ходе контрнаступления сильно переоценены, при этом ситуация уже может склониться в сторону ВС РФ, передает Deutsche Presse-Agentur.
«Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва», — пояснил Райснер.

Он также отметил, что Украина получает мало боевой, и ситуация может уже в ближайшее время склониться в сторону российских сил. Райснер призвал существенно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы она имела возможность защищать объекты инфраструктуры. Он объяснил, что в случае повреждения энергоснабжения Украины будет также нарушена основа производства вооружения.

Читайте также:

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»

В США раскрыли катастрофические последствия контрнаступления ВСУ

Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить
#сша
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Читайте нас в
Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»
Bloomberg: в Европе не считают, что атаки по Крыму приблизят Киев к «прорыву»
29 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/NiseriN

Атаки Киева по Крыму не приблизят Украину к прорыву, передаёт Bloomberg со ссылкой на слова европейского чиновника, который пожелал сохранить анонимность.
«Операции (Киева) являются частью более широкой стратегии. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник. 

Напомним, крайний удар по Крыму произошёл 22 сентября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Ударной волной от взрыва были выбиты стекла в десяти жилых домах, расположенных в центре города. Сообщается, что украинские военнослужащие нанесли удар в Севастополе крылатой ракетой Storm Shadow американского производства.

Читайте также: 

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления

Рогов: Солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении
#удар
#европа
#крым
#всу
#севастополь
#сво
#украина
Читайте нас в
19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области
29 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/NatureNow

Молодой военный получил ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе по Курской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 19-летний уроженец Липецкой области поступил на срочную службу в Вооружённые силы РФ. Вчера вечером украинский дрон-камикадзе ударил по позициям российских военных в Глушковском районе Курской области, там и находился пострадавший.

Парня доставили в местную больницу, где медики диагностировали осколочное ранение правой ноги и другие травмы после взрыва мины.

Вчера в результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ погибла 19-летняя девушка.

Читайте также: 

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления

РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев

Польша подтвердила что ракета, убившая двух человек в 2022 году, была украинской
#дрон
#пострадавший
#травмы
#медики
#всу
#ранение
#вс рф
Читайте нас в
Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка
29 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ погибла 19-летняя девушка, об этом сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
«В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы не совместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. Проводится судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Вчера Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Алёшки Херсонской области, снаряд разорвался рядом с детским садом. К счастью, никто из детей не пострадал, однако, травмы получила сотрудница дошкольного учреждения, которая в момент обстрела находилась на улице.

Читайте также: 

Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне

МО: Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР


#школы
#снаряд
#травмы
#всу
#удар
#херсонская область
#детский сад
#погибшие
#обстрел
Читайте нас в
Подмосковные специалисты ремонтируют жилые дома в Мариуполе
29 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы многоквартирных жилых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание жилого дома в одном из переулков Орджоникидзевского района города получило значительные повреждения от прямых попаданий снарядов и возгораний.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования.

«До завершения восстановительных работ будет проведена новая электропроводка и реконструирован фасад здания. Строители из Подмосковья активно проводят восстановительно-ремонтные работы, прилагая все усилия для обеспечения мариупольцам комфортной жизни», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.

Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя.

#мо
#школа
#качество
#специалисты
#качество жизни
#антон велиховский
#здание
#министр
#дома
#строители
Читайте нас в
Достижения.рф