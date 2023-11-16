На Украине рассказали об угрозе для Залужного

Согласно информации издания «Страна», украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Другой источник, выступивший в беседе с изданием, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, скрытно готовится к предстоящим выборам и рассматривает варианты предотвращения возможного появления конкурента, в том числе и в лице Залужного.
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