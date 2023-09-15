На Украине разразился скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ

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Заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о якобы взятии под контроль ВСУ населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вызвала волну возмущения. Об этом пишет ТАСС.
«Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава», — опровергла слова заместителя министра одна из бригад ВС Украины.
Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко порекомендовал не читать сообщения Минобороны Украины, так как всё это «какой-то цирк». По его словам, оборонное ведомство не выполняет даже основных задач — например, в сфере обеспечения украинских солдат.
«В министерстве обороны назрели кадровые решения», — намекнула Геращенко на увольнение замминистра.
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Диана Аванесян