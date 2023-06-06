На Украине сообщили о невозможности наступления по воде

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Загороднюк заявил, что ВСУ не смогут наступать по воде из-за прорыва Каховской ГЭС
Бойцам ВСУ не удастся перейти в наступление по воде в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на экс-министра обороны страны Андрея Загороднюка.
По его словам, теперь на территориях серьезно усложнится проведение любых операций. Он выразил уверенность в том, что контрнаступление украинских военных через Днепр теперь реализовать нельзя.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что из-за Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта.
«Это сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке», - уверен Загороднюк.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что из-за Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта.
Татьяна Лаврова