На Украине сообщили о новом способе борьбы с уклонистами

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Военнообязанным, которые не явились в назначенное время в военкомат, начли блокировать банковские карты. Об этом заявил адвокат Владимир Крекотень в беседе с украинским изданием «Страна.ua».
По словам адвоката, если призывник получил повестку, но не пришел в военкомат, его могут привлечь к административной ответственности. В том числе, ему могут заблокировать банковскую карту. Он отметил, что на Украине считается, что повестка вручена, даже если ее просто кинули в почтовый ящик по месту прописки и призывник может быть не в курсе.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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«Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности», — сказал Крекотень.
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Алина Юрчак