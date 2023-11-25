На Украине сообщили о повреждении магистральных ЛЭП после атаки беспилотников

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В Киеве и Киевской области в результате атаки беспилотников повреждены магистральные воздушные линии энергопередачи и линии распределения. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в регионе.
В компании призвали жителей украинской столицы и пригорода не перегружать сети энергоснабжения и начать экономить электроэнергию.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что за эти сутки на территории Киева прогремело большое количество взрывов. На данный момент зафиксировано три серии обстрелов. Они вызваны массированной атакой российских беспилотников.
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Анастасия Чинкова