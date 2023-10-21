Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Лукашук: в Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
21 октября 2023, 19:19
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.

Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. Однако оно сопровождается активной работой артиллерии и авиации.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.

Читайте также:

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин

«Агитируют несовершеннолетних»: В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

В США забили тревогу из-за действий России на Украине
#сша
#военные
#вертолёт
#днр
#минобороны
#пво
Читайте нас в
Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме
Шредер считает Крым частью истории России
21 октября 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Экс-немецкий канцлер Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.
Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung, когда комментировал гипотетический мирный план по урегулированию украинского конфликта.
 
«Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — сказал Шредер.
Политик считает, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в НАТО. Другой серьезной проблемой, по мнению Шредера, является язык. Он считает, что киевскому режиму нужно отменить запрет на двуязычие в стране.
 
«Украине также нужны гарантии безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить их», — заявил Шредер.
Герхарда Шредера резко критикуют в Германии после начала СВО за сохранение контактов с РФ. Он лишён части привилегий, которые положены экс-канцлеру, а также его пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Читайте также:

В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг

Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах

Участникам СВО увеличат зарплату
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг
21 октября 2023, 17:39

Фото: iStock/Liukov

В центре Одессы мужчина разорвал государственный флаг Украины.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что украинский кий флаг был установлен на фасаде дома. Мужчина его дёргал и тянул, пока не разорвал. Прохожие были возмущены таким вольным обращением с государственным символом и обратились в полицию.
 
Подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Ему могут назначить штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишить свободы на 3 года.

Ранее сообщалось, что, если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы. Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.

Читайте также:

Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

Зеленскому озвучили четыре условия мира на Украине

Участникам СВО увеличат зарплату
#украина
#всу
#сво
Читайте нас в
Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах
21 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/Olena_Z

ГЛОНАСС-чип «Комета» располагается в одном из крыльев дрона.
Когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая деталь остается невредимой, пишет Mash. Сейчас Украина испытывает дефицит вооружения, поэтому в ВСУ решили собирать запчасти с российских БПЛА, вышедших из строя.

Ударов «Геранями» по Украине наносится много, отсюда и большое количество чипов. Теперь украинцы монтируют свои дроны, оснащая их российскими деталями. Но, пишет Mash, помогает им это не сильно —БПЛА летящие на территорию РФ по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю силами РЭБ или ПВО.

Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины. 2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
Читайте также:

Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины

Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Над Ростовом сработала система ПВО
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Участникам СВО увеличат зарплату
21 октября 2023, 16:31

Фото: istock/vadimrysev

Зарплата участников СВО вырастет, минимальная размер составит 210 тысяч рублей.
Зарплата участников спецоперации на Украине повысится из-за индексации денежного довольствия военным на 10,5%,пишет  ТАСС, ссылаясь на газету «Красная звезда».
 
Минимальная зарплата участников СВО теперь будет равняться 210 тысячам рублей.

Ранее основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии. ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии. Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий. К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.

​Читайте также:

Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии

Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Над Ростовом сработала система ПВО

*признан террористическим и запрещен в России
#сво
#украина
#всу
Читайте нас в
Над Ростовом сработала система ПВО
21 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto/Krzysztof Winnik

Жители СНТ «Защитник» сообщили о громком звуке взрыва.
Shot пишет, что сбит вражеский объект. О пострадавших не сообщается. Последствия на земле уточняют. Официальной информации пока не опубликовано. 

Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.

Также сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

Читайте также:

Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии

*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ
21 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/RamonCast

Российские системы ПВО сбили Су-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ.
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны.
 
Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

Автор статьи в Spectator добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.

Читайте также:

В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS

Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии

Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США
21 октября 2023, 13:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы.
РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.
 
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.

Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.

2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
Читайте также:

Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии

В США забили тревогу из-за действий России на Украине

Украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов

*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ
21 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что русские наступают, а украинцы отступают. Об этом Риттер сообщил в интервью U.S. Tour of Duty.
По словам бывшего разведчика, у ВС России есть много техники, украинские запасы практически уничтожены. Риттер добавил, что средства массовой информации Запада врут о ситуации на фронте. Он отметил, что в скором времени российских флаг будет развиваться над Киевом.

Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. 

Читайте также:

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин

«Агитируют несовершеннолетних»: В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
#россия
#военные
#флаг
#днр
#вс рф
#украина
Читайте нас в
Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии
21 октября 2023, 12:19

Фото: istock / IherPhoto

ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии.
Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий, сообщает издание «Страна.ua».
 
К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
 
«Все это они производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов «дали — не дали»», —считает Билецкий.
По его словам, в российские Вооруженные силы в большом количестве поступают новые управляемые боеприпасы. Наличие которых даст возможность войскам больше не заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны.

«Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — заявил Андрей Билецкий.
Читайте также:

«Армия инвалидов»: В ВСУ жалуются, что годными к службе признают больных солдат

Российский военный рассказал, как ВС РФ будут бороться с ATACMS

«Ненужная вещь»: В США рассказали о скорой катастрофе на Украине


*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф