На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

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Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сообщается, что в Запорожской области, на подконтрольных украинским военнослужащим территориям, была объявлена воздушная тревога.
Официальные лица Украины и российское оборонное ведомство ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.
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Анастасия Крестьянова