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Сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко сообщил, что дети, чьи отцы отказываются воевать в ВСУ, подвергаются травле в украинских школах. Об этом сообщает РИА Новости.
Геращенко рассказал, что на Украине никто не хочет идти воевать.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы. Небензя отметил, что Верховная Рада не просто так начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для военнослужащих старшего возраста.
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«Но у кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме», — приводит слова пленного РИА Новости.
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Екатерина Коршунова