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На Украине уверены, что столкновение Зеленского и Залужного неизбежно

Соскин: столкновение Зеленского и Залужного необратимо
28 ноября 2023, 20:16
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного неизбежно. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Ранее замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку из-за отсутствия плана боевых действий на предстоящий год. После этого в своих соцсетях она разместила пост, в котором нецензурными выражениями обращается к Залужному.

Комментируя слова политика, Соскин отметил, что теперь уже сложно исправить сложившуюся ситуацию, поэтому она будет развиваться по одному из двух путей: либо по планомерному пути, либо по взрывоопасному.


Также эксперт отметил, что после этих слов у Безуглой будут брать интервью самые известные издания и ситуация приобретёт мировой характер.

А конфликт Зеленского и Залужного уже необратим, поэтому постоянно лишь накаляется.

При этом, по мнению Соскина, слова Безуглой приведут не к отставке Залужного, а к уходу Зеленского, которого свергнут военные.

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#украина
#конфликт
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Мединский раскрыл судьбу Украины при подписании мира в 2022 году
Мединский: мир между Россией и Украиной спас бы сотни тысяч погибших солдат
28 ноября 2023, 20:44

Фото: iStock/alzay

Если бы Украина подписала мирный договор с Россией ещё в апреле 2022 года, сотни тысяч солдат украинской армии были бы живы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
Он отметил, что подписание мирного договора на взаимовыгодных условиях позволило бы спасти жизни огромному количеству украинцев. Однако Зеленский выбрал иной путь – вступить в вооружённый конфликт с Россией. 

Мединский добавил, что Зеленский не сам принял такое решение, о чём ранее уже говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Украинскому президенту в этом «помог» действующий в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и иные «советники». 

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#украина
#россия
#переговоры
#мир
#военные
#конфликт
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Мединский раскрыл условие для заключения мира с Украиной
Мединский: мир с Украиной возможен после выполнения целей и задач СВО
28 ноября 2023, 20:33

Фото: сайт Кремля

Для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
При этом он добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения переговоров. 

Также он выразил убеждённость в том, что у России и Украины будет общее историческое будущее, поскольку это один народ, связанный общим прошлым. 

Кроме того, Мединский напомнил, что против мирных переговоров идёт украинский президент Владимир Зеленский, который подписал закон о запрете на диалоги с Россией. 

Как ранее сообщал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, украинское правительство не имеет независимости. А пойти на конфликт с Россией Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

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#украина
#россия
#переговоры
#мир
#конфликт
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Из Жуковского военнослужащим РФ отправили более 4 т помощи
28 ноября 2023, 20:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Из Жуковского отправили более 4 т помощи российским военнослужащим. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что нашим бойцам в ЛНР в зону специальной военной операции были отправлены именные посылки и гуманитарную помощь, а также медикаменты в госпитали и для врачей. Огромную роль в деле гумпомощи сыграли Комитет Семей Воинов Отечества городского округа Жуковский совместно с семьями мобилизованных и молодогвардейцами.

При этом, сообщается, что военнослужащие уже получили посылки.

Те, кто хочет поддержать военнослужащих, может это сделать на пункте сбора помощи участникам спецоперации по адресу: улица Фрунзе, дом 23.

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#жуковский
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#лнр
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#спецоперация
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Украинский беспилотник обнаружили в Ейском районе Кубани
28 ноября 2023, 18:04

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник обнаружен на побережье Ейского района Кубани, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в результате его падения разрушений на земле нет. Также никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные службы и правоохранительные органы региона. Они проводят все необходимые проверки.

Накануне стало известно, что украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Согласно сообщению, украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок. Он находился всего в двух метрах от газовой трубы, не долетев всего 300 м до стены ближайшего здания.


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#проверки
#военные
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#всу
#беспилотник
#дрон
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В Минобороны РФ обвинили ВСУ в использовании химоружия
Украинские военные 17 раз использовали химическое оружие в ходе СВО
28 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

За период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. 

Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химического оружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления. 

Ранее, в начале июля текущего года, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в мире уничтожены все заявленные и известные запасы химического оружия. Однако позднее стало известно, что украинские военные используют химоружие при обстрелах российских позиций в зоне проведения спецоперации. 

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#украина
#спецоперация
#россия
#оружие
#минобороны рф
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В Минобороны РФ рассекретили планы ВСУ по биологическому оружию
Генерал Кириллов: ВСУ могут применить биооружие из-за провала наступления
28 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/andrey shalari

Существует вероятность того, что ВСУ могут применить биологическое оружие из-за краха своего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств», - заявил Кириллов.

По его словам, Киев может специально заразить водоисточники, в том числе питьевую воду, а также продовольствие и корма для животных.

Он объяснил, что на освобожденных территориях были обнаружены штаммы, переданные из коллекции тепловых культур США, и замороженные биосреды для выращивания возбудителей бактериальной и вирусной среды. Это может являться косвенным доказательством планов Украины по использованию биооружия, пояснил Кириллов.

Ранее  Кириллов также заявлял, что Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Он отметил, что у России имеются документы, подтверждающие участие Госдепа США в реализации с 2016 года «Программы повышения биобезопасности». То есть, это подтверждает участие США в проведении биологических программ на территориях других государств.

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#украина
#документы
#новости
#всу
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В США пришли в восхищение от нового российского истребителя с БПЛА на борту
MWM: Истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту является самым уникальным в мире
28 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Airubon

Модернизированный российский истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту стал совершенно уникальным самолётом, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», - прокомментировал новый российский истребитель автор статьи. 

Он также подчеркнул, что добавленный на борт беспилотник заметно увеличит эффективность истребителя, а также повысит его защиту. 

Ранее о модернизации Су-57 сообщило агентство «РИА Новости», со ссылкой на источник. По информации СМИ, планируется, что истребитель сможет выпускать прикрепленные к нему беспилотники, чтобы они могли действовать отдельно от воздушного судна во время полёта. 

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#истребитель
#сво
#вс рф
#сша
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Российские бойцы заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
28 ноября 2023, 15:33

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские венные смогли занять в районе Артемовска в ДНР более выгодные позиции при поддержке авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что российские военные с успехом отразили три атаки ВСУ в районах Часов Яра, Клещеевки и Георгиевки в ДНР. За минувшие сутки потери украинской армии на данном направлении достигли 135 человек, а также три пикапа.

Также российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68.

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#украина
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#днр
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#всу
#вс рф
#артемовск
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«Они скрывают»: На Украине заявили о лжи правительства Зеленского
Соскин: Зеленский скрывает информацию о реальных потерях ВСУ
28 ноября 2023, 15:18

Фото: iStock/e-crow

Киевски власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, скрывают правду о реальных потерях в рядах ВСУ, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

При этом, по словам эксперта, западные союзники Киева прекрасно знают реальное количество потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Однако, от общественности эта информация тщательно скрывается. 

Соскин напомнил об инциденте, произошедшем на на украинском телеканале «1 1». Тогда в эфире проговорились, и вся Украина узнала о том, что количество погибших и без вести пропавших украинских солдат превышает миллион человек.

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#украина
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#сво
#владимир зеленский
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