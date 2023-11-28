На Украине уверены, что столкновение Зеленского и Залужного неизбежно

Фото: iStock/JARAMA
Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного неизбежно. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Ранее замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку из-за отсутствия плана боевых действий на предстоящий год. После этого в своих соцсетях она разместила пост, в котором нецензурными выражениями обращается к Залужному.
Комментируя слова политика, Соскин отметил, что теперь уже сложно исправить сложившуюся ситуацию, поэтому она будет развиваться по одному из двух путей: либо по планомерному пути, либо по взрывоопасному.
Также эксперт отметил, что после этих слов у Безуглой будут брать интервью самые известные издания и ситуация приобретёт мировой характер.
А конфликт Зеленского и Залужного уже необратим, поэтому постоянно лишь накаляется.
При этом, по мнению Соскина, слова Безуглой приведут не к отставке Залужного, а к уходу Зеленского, которого свергнут военные.
Читайте также:
В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год
На Украине раскрыли сумму рекордного госдолга
Зеленский утвердил проект бюджета страны с рекордным дефицитом
Комментируя слова политика, Соскин отметил, что теперь уже сложно исправить сложившуюся ситуацию, поэтому она будет развиваться по одному из двух путей: либо по планомерному пути, либо по взрывоопасному.
А конфликт Зеленского и Залужного уже необратим, поэтому постоянно лишь накаляется.
При этом, по мнению Соскина, слова Безуглой приведут не к отставке Залужного, а к уходу Зеленского, которого свергнут военные.
Читайте также:
В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год
На Украине раскрыли сумму рекордного госдолга
Зеленский утвердил проект бюджета страны с рекордным дефицитом
Анастасия Чинкова