На Украине уволили командующего силами территориальной обороны

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Командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра лишен своей должности. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на официальный приказ Владимира Зеленского, опубликованного на его сайте.
«Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего сил территориальной обороны вооруженных сил Украины», — сообщается в тексте указа № 678.Игорь Танцюра занимал должность командующего с 15 мая 2022 года. Причина увольнения не уточняется.
Силы территориальной обороны ВСУ в текущем виде были образованы 1 января 2022 года. Верховным главнокомандующим является президент Украины Владимир Зеленский. Одна бригада территориальной обороны несет доверенность за один регион государства, всего таких бригад должно быть 25.
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Алина Юрчак