На Украине в честь главнокомандующего ВСУ Залужного назвали уголовное дело

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужной может стать фигурантом уголовного дела. Следователи потребовали объяснения от генерала в связи с относительно быстрой сдачей Херсонской и Запорожской областей Вооруженным силам Российской Федерации в том году. Информацию передает РИА Новости.
Кроме того, главком ВСУ получил поддержку украинской армии и сейчас его авторитет выше, чем у президента страны. Многие также считают, что если Валерий Залужный пойдет в политику, то он сможет составить конкуренцию Владимиру Зеленскому.
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Алина Юрчак