На Украине в четырех областях объявили воздушную тревогу

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В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что в 00.05 была объявлена тревога в Харьковской области, после чего распространилась и на другие регионы.
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Диана Аванесян