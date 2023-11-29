На Украине вручили повестку 86-летней пенсионерке

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В украинском Днепропетровске 86-летней женщине с медицинским образованием вручили повестку. Об этом сообщает издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Днём ранее в украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации. Отмечается, что областные предприятия и общественные организации не идут на сотрудничество с властями и не ведут учёт военнообязанных. В результате лишь 8% военнообязанных попали под мобилизацию.
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Анастасия Чинкова