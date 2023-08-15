На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории

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Украинский кинематографист Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter выразил сомнение в правах Киева на территории под его контролем, основываясь на действиях в сфере культуры и истории.
«Когда вы разрушаете монументы, меняете их облик, стираете языковое наследие, запрещаете кино и музыку, уничтожаете книги и меняете исторические версии, не пытаетесь ли вы создать государство на земле, которая не принадлежит вам?» — написал Лопатенок.Читайте также:
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