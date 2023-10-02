На Украине зафиксировано рекордное сокращение населения, мобилизация продолжается

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На Украине осталось всего 23 миллиона человек, при этом перед военкомами стоит задача набрать в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», - написал Азаров Telegram-канале.
По его словам, мобилизация на Украине продолжается. До весны планируется набрать в ряды ВСУ еще около 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Он подчеркнул, что мобилизационный резерв в стране практически исчерпан, власть будет использовать «драконовские методы» для набора необходимого числа людей.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что у украинцев нет выбора не служить в армии.
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Элина Позднякова