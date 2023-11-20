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На Украине заговорили о возможной мобилизации студентов

Боец ВСУ Горбатенко заявил о необходимости мобилизовать студентов
20 ноября 2023, 15:44
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Властям Украины стоит задуматься о мобилизации молодых людей в возрасте 18-20 лет в ВСУ, так как они эффективнее 50-летних мобилизованных. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на военного Петра Горбатенко.
«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят. Вопрос в подходе к подготовке», — считает Горбатенко.

Он объяснил, что 50-летние мобилизованные неэффективны на поле боя в силу своего возраста, а многие из них имеют хронические заболевания.


Напомним, ранее в Раде предложили лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

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#мобилизация
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«Оборона на крови»: В Польше предрекли последствия продолжения конфликта на Украине
Do Rzeczy: Украине придётся заплатить кровью за сокращение западной помощи
20 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На фоне сокращения помощи от западных союзников, Украине придётся расплачиваться кровью за удерживание обороны, об этом польский журналист Войцех Голонка с своей статье для Do Rzeczy.
«Обеспечиваться эта оборона (Киевом) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы», - прокомментировал ситуацию Голонка.

Журналист также отметил, что тем, кто эту капельницу наполняет, приходится считаться с мнением своего народа – потенциальных избирателей, а также с массой более насущных проблем, с которыми сталкиваются их государства. 

Ранее американский сенатор Майк Раундс заявил, что Соединенные Штаты не могут продолжать поддерживать Украину, пока не решат проблему с мигрантами на южных границах своей страны.

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#финансирование
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Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
СВР: США и Британия рекомендуют Украине снизить призывной возраст до 17 лет
20 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/Oleksander Bontei

США и Великобритания посоветовали Украине начать мобилизовывать 17-летних украинцев, а также повысить призывной возраст до 70 лет для восполнения потерь ВСУ, которые они понесли в ходе провального контрнаступления. Такие данные приводит Служба внешней разведки России.
«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, российская разведка добыла данные, согласно которым, США вынуждают Украину на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ, которые они понесли в ходе неудавшегося контрнаступления.

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#мобилизация
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ВСУ сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
20 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА», - прокомментировали ситуацию в СЦКК. 

При этом, о разрушениях и возможных пострадавших от атаки пока что ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины сегодняшним утром сбросили боеприпас на тот же Кировский районе Донецка. При этом, в период с 13.20 по 14.35 украинские войска выпустили семь осколочно-фугасных снарядов  калибром 152 миллиметра.

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#сво
#снаряд
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
РБК: Россия вернула 80 тел погибших военных в ходе обмена, а Украина – 94
20 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Olena_Z

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что на Украину были возвращены тела 94 погибших военных, а в Россию переданы 80 тел. 

Обмен происходил при поддержке и непосредственном участии представителей Международного комитета красного креста. 

Ранее сообщалось, что жители Украины начали массово покидать свои города и устремляться в Киев. Это связано с тем, что в большом количестве населённых пунктов страны отсутствуют систему ПВО. Отмечается, что в настоящее время в украинской столице проживает около 600 тысяч вынужденных переселенцев. 

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#вс рф
#тела
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СВР: Киев будет продолжать конфликт до последнего украинца во имя Запада
20 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина уже начала мобилизовывать стариков и женщин, и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца, во имя интересов стран Запада. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Киеве уже принят закон, в рамках которого повысится призывной возраст для рядового состава с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет.

Кроме того, уже начали мобилизовать женщин. Согласно некоторым оценкам, в ВСУ состоят уже порядка 40 тысяч женщин. Теперь ведутся разговоры о расширении перечня женских профессий, подпадающих под мобилизацию. Напомним, с октября текущего года на Украине обязали женщин, имеющих медицинские профессии, становиться на воинский учет.

Таким образом, в СВР уверены, что киевский режим не считается с потерями и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца».

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#закон
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#мобилизация
#украина
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«Истинный враг»: В ВСУ начали осознавать, от кого им действительно стоит защищаться
InfoBRICS: Бойцы ВСУ всё чаще стали называть правительство Украины своим врагом
20 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Всё больше бойцов Вооруженных сил Украины стали называть своим настоящим врагом киевские власти, об этом пишет военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.
«По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя», - прокомментировал ситуацию Босник.

По словам эксперта, с каждым днём всё больше и больше украинских солдат оказываются идти против россиян, защищая интересы Киева. Вооруженные силы РФ превосходят украинцев как численно, так и в качестве вооружений. 

К тому же, как отметил Босник, совсем скоро Киев окончательно потеряет возможность вести хоть сколько-нибудь успешные боевые действия. В то же время, свою возможность договориться с Россией Украина также потеряла, отказавшись подписывать мирный договор в 2022 году.

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#сво
#правительство
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ВСУ обстреляли аэродром в Херсонской области из РСЗО HIMARS
20 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Aterrassi

Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Херсонской области с помощью снарядов HIMARS.
О произошедшем сообщает «Царьград»

По информации СМИ, атака произошла 17 ноября.

Самый мощный удар реактивных ракет пришёлся по гражданскому объекту – ангару с удобрениями. Также повреждены несколько гражданских самолётов, находившихся на аэродроме в момент атаки. 

К счастью, никто из гражданских в результате атаки не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. С места происшествия были собраны металлические осколки для проведения экспертизы. 

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Украинцы начали массово покидать свои города
Politico: украинцы массово бегут в Киев из-за отсутствия ПВО в их городах
20 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Жители Украины в преддверии зимы массово бегут в Киев из-за отсутствия систем ПВО в их городах. Об этом пишет Politico, ссылаясь на местного риелтора.
«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 000 вынужденных переселенцев из других частей Украины. Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах», — приводит издание слова риелтора.

В статье уточняется, что основная часть систем ПВО, переданных Украине западными союзниками, сосредоточена именно в Киеве. Другие же регионы недостаточно защищены. По ним и приходятся удары, которые уничтожают важные инфраструктурные объекты.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за последние два месяца население страны сократилось на четыре миллиона человек, сейчас там проживает не более 19 мл жителей.

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#украина
#киев
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The Guardian: На Украине воцаряется глобальное уныние и пессимизм
20 ноября 2023, 15:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Ранее демонстрируемый в Киеве оптимизм по поводу вооруженного конфликта с Россией начал заметно угасать. Теперь наблюдается всё большее уныние и обеспокоенность, как в верхних эшелонах власти, так и среди простых украинцев.
Обозреватели британской газеты The Guardian связывают такую смену настроений и проявление признаков упадка духа с переключением внимания западных союзников на конфликт на Ближнем Востоке, снижением объемов помощи, неудачами на полях сражений и другими факторами.

Как пишет киевский корреспондент британского издания Шон Уокер, если в прошлом году и в начале нынешнего наблюдалась некая эйфория, то сейчас в глаза бросается другая крайность. Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самое пессимистичное настроение среди украинцев и не оставили и следа от надежд на быструю и решительную победу над Россией, говорится в публикации.

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