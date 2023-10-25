На Украине захотели разрешить военнообязанным уезжать за границу за деньги

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Издание «Страна.ua» сообщает, что на Украине рассматривается законопроект, который позволит военнообязанным гражданам осуществлять «платный» выезд за границу.
Этот законопроект был представлен депутатом от фракции «Слуга народа» Георгием Мазурашу и зарегистрирован в Верховной раде. Согласно предложению, украинцев, желающих выезжать за границу, следует открывать счет в государственном банке с минимальным первоначальным взносом в размере 12 945 гривен (354 доллара), а затем ежемесячно вносить 1 306,5 гривен (35 долларов) в период времени, когда они находятся за рубежом.
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Артем Кузьмин