На Украине запланировали масштабную мобилизацию

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Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил о необходимости мобилизовать на Украине еще сотни тысяч людей.
Он пояснил, что тем, кто находится на фронте более года, необходим отдых. В связи с проведением ротации военнослужащих, будет необходимо призвать новое количество людей, которые заменят их на линии боевого соприкосновения.
Чмут полагает, что для отправки на отдых военнослужащих, которые нуждаются в восстановлении, нужно мобилизовать около ста тысяч мужчин.
Ранее, депутат Верховной рады Украины Дубинский предрек масштабную мобилизацию зимой.
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Чмут полагает, что для отправки на отдых военнослужащих, которые нуждаются в восстановлении, нужно мобилизовать около ста тысяч мужчин.
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Анастасия Крестьянова