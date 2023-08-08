На Украине заявили, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО

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Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны.
«В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории», – сказал украинский подполковник.
По его словам, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако он подчеркнул, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов. Именно поэтому он считает, что Запад должен увеличить снаряды для них. В противном случае следующая зима окажется тяжелее предыдущей.
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