На Украине заявили, что минимум 3574 военных ВСУ попали в плен к ВС РФ

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Киевские власти официально признали, что в настоящее время в российском плену находится около 3,5 тысяч украинских военных. Такие данные приводит Кабмин Украины.
«Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек, из них 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.При этом отмечается, что семьям украинских военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная денежная выплата.
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