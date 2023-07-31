На Украине заявили, что освобожденные из Турции боевики «Азова»* вернутся к боям

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Недавно освобожденные из Турции командиры нацбатальона «Азов»* снова будут принимать участие в боевых действиях. Такое заявление сделал командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко.
«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», – сказал Пивненко.
При этом он уточнил, что командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис» может вернуться на передовую боевых действий уже в ближайший месяц.
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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Элина Позднякова