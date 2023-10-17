На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.
Он также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.
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