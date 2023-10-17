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На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS

Гончаренко: при ударе по Бердянску использовали переданные Украине ATACMS
17 октября 2023, 15:51
Фото: iStock/typhoonski

Фото: iStock/typhoonski

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.

Он также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.


Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

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#ракеты
#удар
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СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни
17 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом пишет Wall Street Journal.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области. 

Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.

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#вс рф
#ракеты
#удар
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В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины
17 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что ВС России продолжают эффективно бить по позициям украинских войск и военным объектам Украины. Об этом Берлетик сообщил на своем YouTube-канале The New Atlas.
По мнению Берлетика, в ближайшем будущем украинские войска потеряют все возможности для атаки и ведения боев, что даст возможность российским военнослужащим начать свои различные военные операции.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.

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#операции
#всу
#вс рф
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В США обратились к Байдену с резкой просьбой
AC: американцы должны узнать правду о контрнаступлении ВСУ
17 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Jon Rehg

Обозреватель Питер ван Бурен заявил, что президент США Джо Байден должен рассказать своему народу, как на самом деле обстоят дела с контрнаступлением украинских войск. Об этом сообщает The American Conservative.
Ван Бурен отметил, что украинское контрнаступление провалилось и задался вопросом о том, каковы будут дальнейшие действия со стороны Вашингтона. Обозреватель выдвинул предположение, что американское правительство пытается заставить РФ покинуть территорию, которая была получена после начала специальной операции. 

Ван Бурен подчеркнул, что такой план США обречен на провал, так как ВС России, обороняясь в процессе контрнаступления ВСУ, смогли занять новые территории. Он добавил, что о том, что сейчас происходит на Украине, американцы должны узнать от Байдена, но не от Зеленского.

Ранее американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель.

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#контрнаступление
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ВСУ потеряли почти 500 человек на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 485 солдат на Донецком направлении
17 октября 2023, 14:26

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Группировка Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» за минувшие сутки отразила девять атак ВС Украины на Донецком направлении. Украинская армия потерла до 485 солдат, а также 8 единиц военной техники. Информацию об этом сообщили Министерство обороны России.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — рассказали в оборонном ведомстве.
Помимо этого, российскими войсками была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-36 и склад, хранящий боеприпасы 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.

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ВС РФ уверены в реализации планов СВО

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#контрнаступление
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На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
Шойгу: на новом заводе «Алмаз-Антея» в Руднево будут выпускать системы ПВО
17 октября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал появление у концерна «Алмаз-Антей» новых производственных мощностей по выпуску систем ПВО, которые появятся в индустриальном парке «Руднево», важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности государства. Об этом Шойгу сообщил на церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода «Алмаз-Антея».
По словам Шойгу, российские системы противовоздушной обороны отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что доказано в процессе спецоперации. Министр обороны России напомнил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ходе совещания Шойгу отметил, что оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии.

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«Резня»: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев, считают в США
Макговерн: Гибель людей по вине Зеленского заслуживает презрения
17 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Время президента Украины Владимира Зеленского близится к концу, а его политика привела к гибели массовой гибели украинцев, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

По мнению эксперта, в результате наступления российской армии на полях спецоперации, Зеленский окажется в западне, и эта ситуация для него «добром не кончится».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уже сейчас российские военные берут в плен большое число военнослужащих ВСУ. По его словам, поддержка Украины странами Запада начала существенно сокращаться на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Это может привести к печальным последствиям для ВСУ.

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#военные
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#зеленский
#сво
#вс рф
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«В случае большой войны»: Военный эксперт назвал главную задачу оборонных предприятий
Военный эксперт Коротченко объяснил право ОПК использовать все резервы
17 октября 2023, 13:07

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Правительство России предоставило оборонно-промышленному комплексу (ОПК) право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что это нужно для выполнения главной задачи на сегодняшний день: победить в специальной военной операции. Об этом он рассказал «Радио 1».
«На каждом предприятии есть определённый мобилизационный резерв станков, оборудования комплектующих, который предусматривалось использовать в случае начала большой войны. Сегодня соответствующим поручением расконсервировались указанные резервы, чтобы решить главную задачу: кратно увеличить выпуск основной номенклатуры вооружений <…> Нам нужна победа в специальной военной операции, мы должны позитивно относиться к тому, что у нас есть возможности, что наши ОПК способны и готовы увеличить выпуск современного оружия», — сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что на предприятиях оборонно-промышленного комплексно кратно увеличивается объём производства. В частности, это связано с поступлением с денег и увеличения государственного оборонного заказа.

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#оборона
#операции
#опк
#сво
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Более половины раненых участников СВО имеют ампутации конечностей
Вовченко: Более половины раненых участников СВО имеют ампутации
17 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что более чем у половины раненых участников спецоперации имеют ампутации конечностей. Об этом он рассказал в рамках круглого стола в Совете Федерации.
«Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований, это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», - сказал Вовченко.

По его словам, у 20% ампутированы руки, при этом у 80% - ноги.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей, в Европе такого не было со времен Первой мировой войны, а в США – со времен Гражданской войны. Такие данные приводит Fox News.

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#сво
#военные
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Пушилин считает, что Запад постепенно перекроет поставки оружия Украине
Пушилин: ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не сразу
17 октября 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что ситуация с палестино-израильским конфликтом может негативно повлиять на поставки вооружения на Украину, однако это произойдет не сразу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что просматриваются некоторые изменения на украинской стороне. Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем должна повлиять на объемы поставок вооружения и техники со стороны стран Запада, считает Пушилин.

«Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться», - заявил Пушилин.

По его словам, Украина уже уходит на второй план по информационной повестке. Таким образом, Пушилин уверен, что все задачи СВО будут выполнены, а территория ДНР будет полностью освобождена от киевского режима.

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#всу
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