Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне

На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне

Подоляк: Удары по РФ наносят сами россияне
29 сентября 2023, 07:34
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Удары по территориям России наносят завербованные россияне. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим», - заявил Подоляк.

Он добавил, что такие действия происходят и в Курской, и в Белгородской областях. По его словам, эффективность подобных действий увеличивается и на военных и критических объектах.


Подоляк предупредил, что число подобных инцидентов на территории России будет стремительно увеличиваться.

Читайте также:

В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников

Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
#эксперт
#всу
Читайте нас в
Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении
29 сентября 2023, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

Контрнаступление ВСУ породило новый феномен, когда украинские военные начали массово добровольно сдаваться в лен российским силам. Об этом рассказал глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что в среднем за сутки в плен добровольно сдаются от двух до пяти украинский военных. По его словам, причиной этому является отсутствие морального духа у ВСУ. Кроме того, они осознали, что успехов в контрнаступлении на ВС РФ им добиться не получится. Также Рогов подчеркнул, что все меньше украинских военных хотят погибать за «шайку Зеленского».

Читайте также:

ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР

ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен

ВСУ приступили к пешему контрнаступлению
 
#новости
#всу
#вс рф
#рогов
Читайте нас в
Минобороны РФ: 11 БПЛА сбито над Россией в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 07:52

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в небе над Калужской и Курской областями сбито 11 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, над территорией России сбито 11 беспилотных летательных аппарата. Один из них над территорией Калужской области, остальные 10 и 10 над Курской.

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Читайте также:

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
#беспилотник
#ночь
#бпла
#сми
#атака
Читайте нас в
В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников
Старовойт: 10 беспилотников сбито в Курской области минувшей ночью
29 сентября 2023, 07:21

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня наш регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбили 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей не трогать сбитые БПЛА, не приближаться к ним и не фотографировать, напомнив об опасности их самоликвидации. В случае обнаружения опасной находки необходимо сразу позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов, отметил Старовойт.

Ранее он также сообщал, что в Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства.

Читайте также:

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР

Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА
#беспилотник
#бпла
#регион
#telegram
#пво
Читайте нас в
Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев
Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне
29 сентября 2023, 06:18

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине планируется провести мобилизацию с целью формирования к весне армии размером до 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Известия».
По мнению Дандыкина, украинским военным, особенно на направлении в Запорожье, требуется усилить бригады и обеспечить их новым вооружением. Он отметил, что в этот период активности могут снизиться, но украинские войска будут продолжать атаковать, используя поставляемое Западом вооружение.

Эксперт также предположил, что Вооруженные силы Украины могут осуществлять ракетные и беспилотные атаки на российские объекты в тылу.

Читайте также:

В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных

Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины

На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
#эксперт
#страны
#вооружение
#всу
#запорожье
Читайте нас в
Российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»
ТАСС: Российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»
29 сентября 2023, 06:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские подразделения спецназначения в ходе СВО на территории Украины применили роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Комплекс «Сосна-Н» — это автоматическая дистанционно управляемая лазерно-оптическая установка, которая способна сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника в круглосуточном режиме. «Сосна-Н» может работать на дистанциях до 3 тысяч метров, при этом дальность подавления достигает двух тысяч метров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Украинские пилоты приступили к обучению в США

Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне

#комплекс
#сво
#всу
#россия
#украина
Читайте нас в
Украинские пилоты приступили к обучению в США
В США начались курсы английского языка для украинских пилотов
29 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Первая группа украинских летчиков начала процесс обучения на территории Соединенных Штатов, объявила заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ​в своем аккаунте в Twitter.
Она подчеркнула, что обучение включает в себя языковую подготовку, и сообщила, что курсы английского языка уже начались. При этом детали, такие как количество летчиков и сроки завершения курсов, не были разглашены. Сабрина Сингх отметила, что продолжительность языковой подготовки будет зависеть от индивидуальных навыков и профессионализма обучающихся.

Читайте также:

В Нидерландах назвали возможные сроки передачи Украине истребителей F-16

Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн

В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000
#украина
#обучение
#блинкен
Читайте нас в
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
МО: российские войска отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
29 сентября 2023, 05:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы России успешно отразили шесть атак украинских войск на направлениях Авдеевского, Артемовского и Лисичанского, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
Согласно его заявлению, войска Южной группировки успешно отбили шесть атак со стороны Вооруженных Сил Украины в направлениях Лисичанск, Артемовск и Авдеевка. Кроме того, при помощи авиации группировки были уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский и Федоровка.

Минесашвили также отметил, что Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 20 районах. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в Донецкой Народной Республике в районах Победа и Розовка.

Читайте также:

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении

В Севастополе заявили об отбое ракетной опасности
#победа
#дзержинский
#всу
#вооружения
#артемовск
Читайте нас в
Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ в ДНР
МО: российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР
29 сентября 2023, 05:32

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийские силы группировки «Юг» Российских вооруженных сил успешно уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и территориальной обороны в районах Победа и Розовка (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра данной группировки Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
Уничтоженные пункты временной дислокации противника принадлежали 95-й десантно-штурмовой бригаде и 106-й бригаде территориальной обороны.

В результате боевых действий противник потерял следующее вооружение и технику: орудие M777, две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и 8 беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также:

Российские силы массово жгут западные танки на Украине

Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

#танки
#вкс
#вооружение
#всу
Читайте нас в
Журналист Репке: Российская армия становится всё сильнее, пока ВСУ несут потери
29 сентября 2023, 05:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что армия России с каждым днём становится сильнее, в то время как ВСУ теряют своих лучших бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Репке добавил, что по мнению польских военных экспертов Украине сейчас в первую очередь нужна не западная техника, а профессиональные военные. Специалисты также обратили внимание на улучшение российских БПЛА.

«Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. Дроны решат исход этой войны», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине

В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

#конфликт
#армия
#журналист
#техника
#бпла
#сво
#всу
#дроны
Читайте нас в
Достижения.рф