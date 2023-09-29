На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне

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Удары по территориям России наносят завербованные россияне. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим», - заявил Подоляк.
Он добавил, что такие действия происходят и в Курской, и в Белгородской областях. По его словам, эффективность подобных действий увеличивается и на военных и критических объектах.
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