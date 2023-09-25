На Украине заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе

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Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов минувшей ночью, также повреждение получило зерновое хранилище.
«Взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, фактически уничтожен морской вокзал», - заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
Минувшей ночью украинское издание «Страна» сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул. Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников. Вилкул призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет.
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