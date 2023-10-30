Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине заявили о критическом недостатке медикаментов у ВСУ

На Украине заявили о критическом недостатке медикаментов у ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: в ВСУ критическая ситуация с медикаментами
30 октября 2023, 10:51
Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.


«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина – нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал экс-премьер в Facebook*.
Как утверждает Азаров, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день может поступать до 150 военнослужащих с ранениями. Вследствие этого выросла нагрузка на медиков и количество смертей военных из-за некачественных лекарств и медицинских аппаратов.

Читайте также:

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском

Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ, почему приостановлено наступление

На Украине признали проблему зависимости в ВСУ

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
#лекарства
#картина
#больницы
#солдаты
#новости
#сво
#всу
#зеленский
Читайте нас в
«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
The Spectator: Украине нужно молиться, чтобы США не перестали ей помогать
30 октября 2023, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

Обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец написала, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.
Моренец считает, что для печального развития событий на Украине существует несколько предпосылок. Первой Моренец назвала неспособность американского президента Джо Байдена объяснить необходимость оказания поддержки Киеву.

По мнению обозревателя, дальнейшая поддержка Украины стоит под угрозой из-за назначения нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи украинским военным, а также возможность возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. 

Читайте также:

СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#сша
#украина
#сми
#поддержка
#дома
#всу
#байден
Читайте нас в
В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
Гагин позвал участников беспорядков в Махачкале «бороться со злом» в зону СВО
30 октября 2023, 10:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Советник главы ДНР Ян Гагин позвал участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в зону спецоперации на Украине — «бороться со злом». Об этом сообщает РИА Новости.
«Ждем вас на линии боевого соприкосновения на Донбассе», — сообщил Гагин.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. Он отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требовали изгнать евреев из республики. По данным Росавиации, аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. 

Читайте также:

Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском
#аэропорт
#дело
#уголовное дело
#страны
#всу
Читайте нас в
Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар
30 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/RamonCast

По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесли удар.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
 
«В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой», — написал Гончаренко.
Утром в Одесской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позже местные СМИ заявили о серии взрывов в Одессе.

Ранее на Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.

«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления.

Читайте также:

В Днепропетровске прогремели взрывы

Два безэкипажных катера попытались атаковать порт Севастополя

Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском
#всу
#сво
#новости
Читайте нас в
Солдаты ВСУ откровенно высказались о Зеленском
Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского
30 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Olena_Z

Польский писать Щепан Твардох заявил, что военнослужащие украинской армии ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Твардох сообщил в интервью изданию Interia Wydarzenia.
По мнению писателя, генерал Валерий Залужный является единственной фигурой в политике Украины, которую уважают солдаты ВСУ. Твардох подчеркнул, что в рядах украинской армии признают острую нехватку вооружения и снарядов. Писатель заключил, украинские военнослужащие не понимают, каким образом удастся восстановить границы 2014 года в современных реалиях.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. 

Читайте также:

Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ

Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США

Кадыров заявил о переходе в «Ахмат» более 170 экс-бойцов «Вагнера»
#президент
#писатель
#страны
#солдаты
#владимир зеленский
#всу
#вооружения
#украина
Читайте нас в
Два безэкипажных катера попытались атаковать порт Севастополя
30 октября 2023, 10:27

Фото: istockphoto/e-crow

Один из катеров уничтожили, второй развернулся и уплыл.
Baza пишет, что катера обнаружили в акватории Чёрного моря примерно в 3:30 ночи на удалении 8 км от Севастополя. По надводным беспилотникам был открыт огонь. В один из них попали и затопили, второй развернулся и уплыл в неизвестном направлении.
 
Также сообщается о том, что Крым был атакован ракетами. По предположительной информации, ВСУ выпустили американскую ракету дальнего действия ATACMS по месту дислокации военных в районе Оленевки. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала шпиона. Он передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма, пишет РИА Новости. В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.

Читайте также:

В Севастополе ФСБ задержала шпиона

Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой

Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям
#всу
#украина
#новости
Читайте нас в
Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ, почему приостановлено наступление
30 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Sergii Zyskо

На всей линии фронта продолжаются позиционные бои. Непогода вынуждает противника приостанавливать наступление и готовить места дислокации к зимней обороне. Редакция «Радио 1» расскажет, на каком участке фронта ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ, и где украинские боевики улучшили позиции.

ВСУ сворачивают наступление


Полковник в отставке, представитель аналитической организации «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent рассказал, что украинское командование приняло решение о приостановке наступательных действий на Купянском и Авдеевском направлениях.

Авторы статьи предположили, что сворачивание наступления может быть связано с непогодой и мощной линией обороны ВС РФ. ВСУ сталкиваются с множеством ограничений, такими как минные поля, авиаудары и дефицит оборудования. Продвижение в подобных условиях невозможно, поэтому украинские группировки вынуждены приостановить наступление, заключили обозреватели издания.

ВСУ готовят позиции к зимней обороне


Противник возводит инженерные заграждения в виде колючей проволоки, длиной в 200 метров, что может говорить о подготовке позиций к зимней обороне. Об этом изданию РИА Новости рассказал боец спецназа «Сибирь» с позывным «Ворон» Южной группировки войск ВС РФ. По его словам, усиленная подготовка идет в районе Клещеевки на Артемовском участке фронта.

О проведении работ по подготовке позиций противником сообщили наблюдательные посты ВС РФ.

ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника


Члены украинский группировки нанесли ракетный удар по школе в населенном пункте Новочервоное в ЛНР. Об этом сообщила администрация Троицкого района республики в телеграм-канале. В результате атаки никто не пострадал. Снаряд рухнул в нескольких метрах от здания образовательного учреждения. Повреждены фасад школы, двери и окна.  

В США двумя словами описали ситуацию на Украине
В США двумя словами описали ситуацию на Украине

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска. Информации о разрушениях нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что в результате точного удара, ВС РФ удалось уничтожить диспетчерско-командный пункт противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Для атаки российские бойцы использовали БПЛА и высокоточное оружие.

Последние новости СВО


Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта. ВСУ предприняли попытку продвижения к северу от Клещеевки на Бахмутском направлении, но были отброшены на исходные позиции. На Времьевском участке фронта продолжается борьба за балку Грушевую к северо-востоку Приютного, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». 

Противник был вынужден эвакуироваться на правый берег на Херсонском направлении. Штурмовые группы ВСУ попытались пробиться к Песчановке, но были остановлены огнем российской артиллерии, после чего отошли.

В районе бывшего Антоновского моста российские войска уничтожили одну из лодок с десантом ВСУ.

В населенном пункте Крынки ВСУ смогли занять уверенные позиции и закрепиться. Под контролем боевиков находится центр поселка. ВС РФ пытаются зачистить территорию, однако процесс усложняется плотным огнем артиллерии противника.  
 
Читайте также:

Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии

Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
#минобороны рф
#бпла
#взрывы
#тревога
#сво
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
Читайте нас в
В Севастополе ФСБ задержала шпиона
30 октября 2023, 09:58

Фото: iStock/Andrii Zorii

Мужчина передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма.
В Севастополе задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма, пишет РИА Новости.
 
В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина помещён в СИЗО.

Ранее жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Госизмена). В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Отмечается, что она полностью осознавала возможность использования переданной информации против безопасности России.

Читайте также:

УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене

Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области

Жительницу Югры задержали по делу о госизмене в пользу Украины
#севастополь
#крым
#фсб
Читайте нас в
Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
30 октября 2023, 06:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец спецназа «Сибирь» с позывным «Ворон» Южной группировки войск ВС РФ заявил, что украинские военные под Клещеевкой на Артёмовском участке фронта готовят позиции к зимней обороне. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению российского военного, ВС Украины готовят позиции к зимней обороне.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям

Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

На Украине признали проблему зависимости в ВСУ
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям
Экс-полковник Кивлюк: наступление ВСУ останавливается на трех направлениях
30 октября 2023, 06:20

Фото: iStock/JARAMA

Украинское контрнаступление приостанавливается в направлении к Азовскому морю, а также на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщил украинский полковник в отставке, представитель аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent.
Кивлюк отметил, что «наступление на Азовском направлении остановлено, и следующими задачами станут Купянск и Авдеевка». Также в статье указывается, что с приходом осенней погоды украинское контрнаступление движется медленно.

Авторы статьи отмечают, что украинские силы сталкиваются с множеством ограничений, таких как минные поля, авиаудары, недостаток специализированного оборудования, истощение войск, а также неопределенность в связи с сообщениями из Вашингтона. По их мнению, продвижение Украины, особенно на юге, останется медленным и ограниченным на некоторое время, так как украинские штурмовые бригады находятся в состоянии ожидания из-за необходимости в поддержке.

Читайте также:

«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ

Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн сделал неожиданное заявление об Украине
#заявление
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Достижения.рф