На Украине заявили о критическом недостатке медикаментов у ВСУ

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В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина – нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал экс-премьер в Facebook*.Как утверждает Азаров, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день может поступать до 150 военнослужащих с ранениями. Вследствие этого выросла нагрузка на медиков и количество смертей военных из-за некачественных лекарств и медицинских аппаратов.
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Алина Юрчак