На Украине заявили о немедленном поражении самолетов

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Командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил о том, что украинские самолеты подвергаются атакам сразу после взлета с аэродрома, передает РИА Новости.
«Наши самолеты атакуются, едва поднимаясь с аэродрома. Они попадают под обстрел каждый день. Атаки идут и с земли, и из воздуха», — заявил Олещук в интервью телеканалу «Рада».Он также добавил, что украинские самолеты находятся под постоянным обстрелом во время выполнения заданий.
«На каждого нашего пилота, выполняя задание, направляется от пяти до девяти вражеских самолетов различных типов», — подчеркнул он.Читайте также:
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Артем Кузьмин