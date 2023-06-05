На Украине заявили о подготовке к первым после начала СВО выборам

Фото: Фотобанк Московской области
Олег Диденко заявил, что следующие выборы на Украине пройдут по демократическим нормам
Украина сделает все возможное, чтобы гарантировать демократические стандарты на первых после начала СВО выборах. Однако страна постарается защитить себя от «угроз национальной безопасности». Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу ЦИК Украины Олега Диденко.
Он рассказал, что власти будут учитывать тот факт, что некоторые украинцы покинули страну, их доля составляет 20%. По его словам, для этого возрастет количество избирательных пунктов за границей. Кроме того, появятся новые способы голосования, в том числе электронное и посредством почты.
Диденко также допустил, что будут запрещены оппозиционные парламентские группы, а именно «Оппозиционная платформа — за жизнь и мир» и «Восстановление Украины».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ДНР задержан последний сбежавший из воинской части экс-заключенный.
Он рассказал, что власти будут учитывать тот факт, что некоторые украинцы покинули страну, их доля составляет 20%. По его словам, для этого возрастет количество избирательных пунктов за границей. Кроме того, появятся новые способы голосования, в том числе электронное и посредством почты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ДНР задержан последний сбежавший из воинской части экс-заключенный.
Татьяна Лаврова