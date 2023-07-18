На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве

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В Одессе и Николаеве повреждены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом заявили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Из сообщения следует, что в Николаеве ударом российской армии повреждён промышленный объект, после чего произошел пожар. При этом в Одессе повреждения получили объекты портовой инфраструктуры.
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил повреждения в Одессе и Николаеве на объектах инфраструктуры после ударов ВС РФ.
Напомним, минувшей ночью украинские СМИ сообщали, что в Николаеве и Одессе раздались взрывы.
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Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил повреждения в Одессе и Николаеве на объектах инфраструктуры после ударов ВС РФ.
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Элина Позднякова