На Украине заявили о штурмах ВС РФ почти на всех направлениях СВО

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Российские военные ресурсы значительно превышают те, которыми обладает Украина. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Апостроф TV.
По его словам, на линии боевого соприкосновения находится более 50 тысяч российских военных.
Он подчеркнул, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация почти на всех направлениях, при этом Украине не хватает ресурсов для того, чтобы дать россиянам отпор.
Ранее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявлял, что ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения.
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«Понимаете, мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия», — заявил Кривонос.
Ранее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявлял, что ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения.
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Элина Позднякова