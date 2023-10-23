На Украине заявили о взрывах в Херсоне

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Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — говорится в публикации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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