На Украине заявили об ударе ВС РФ по терминалам с зерном под Одессой

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ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом рассказала спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает украинское издание «Страна».
«Ночью РФ ударила тремя ракетами в терминалы с зерном Одесской области. Обстрел проводился ракетами "Калибр" из Черного моря», - говорится в сообщении.
Уточняется, что две российские ракеты попали в терминал зернохранилища, после чего разгорелся сильный пожар. Во время его ликвидации по месту прилетела и третья ракета, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику.
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