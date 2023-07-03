На Украине заявили об увеличении обстрелов со стороны ВС РФ в два раза

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на востоке страны за неделю количество обстрелов выросло в два раза - с 6,5 до 12 тысяч
Маляр отметила сопротивление ВС РФ и назвала его сильным. Министр подчеркнула, что на северном направлении Бахмута продолжались ожесточенные бои, а на южном имелись тактические успехи и продвижение.
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