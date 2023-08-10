На Украине Зеленского обвинили в потере Купянска

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У президента Украины Владимира Зеленского не хватает квалификации для управления страной в военное время, по его вине Украина может потерять Купянск, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Каждый день все хуже. Были тяжелейшие удары по Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Под натиском США, Зеленский организовывает все новые и новые наступательные операции, которые, одна за другой, оборачиваются провалом. При этом, если Украина потеряет и Купянск, то лучшим вариантом для Зеленского будет бегство из страны, подытожил Соскин.
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