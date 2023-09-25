На Украину раньше срока прибыла первая партия танков Abrams

Напомним, что за сентябрь ВКС РФ уничтожили три истребителя МиГ-29 и столько же самолётов Су-25.Ранее советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина, несмотря на недостаток вооружения, не собирается брать всё, что ей предлагают. Этими словами он отказался от предлагаемых Францией истребителей Marage 2000, которые уже давно устарели. К тому же, Игнат заявил, что Украина собирается сосредоточиться на одном или максимум двух типах истребителей. В частности, речь идёт о F-16.В Британии раскрылиИстребители Су-34 нанеслиСМИ раскрыли,на Украине