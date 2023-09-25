На Украину раньше срока прибыла первая партия танков Abrams

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В субботу, 23 сентября на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Об этом газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
«Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении», - говорится в статье.
Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.
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Элина Позднякова