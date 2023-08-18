На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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На всей территории Украины днём 18 августа объявили воздушную тревогу.
Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения. В 13:18 тревога прозвучала в Киеве, а к 13:22 тревогу объявили по всей стране.
Накануне, 17 августа, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также на всей территории Украины. Вчера период действия воздушной тревоги длился три минуты — с 19:09 до 19:12.
Ранее наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны.
По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.
Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.
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Накануне, 17 августа, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также на всей территории Украины. Вчера период действия воздушной тревоги длился три минуты — с 19:09 до 19:12.
По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.
Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.
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Мария Фирсова