На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги

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По всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу объявляют уже в третий раз за сегодняшний день.
Уже дважды за 1 августа власти включали сирены, однако, позже, отменяли сигналы. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Напомним, ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).
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Уже дважды за 1 августа власти включали сирены, однако, позже, отменяли сигналы. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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Евгения Парфентьева