Западные кураторы требуют от солдат Вооруженных сил Украины решительных действий, несмотря на то, что к боям с профессиональной российской армией они совершенно не готовы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.