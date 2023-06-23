На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты официального ресурса по оповещению населения.
Известно о сигнале тревоги, который был зафиксирован в 21:38 (совпадает с мск). Предупреждение также действует в районах, которые временно контролируют силы украинских подразделений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские военнослужащие предвидят направления движений ВСУ.
Известно о сигнале тревоги, который был зафиксирован в 21:38 (совпадает с мск). Предупреждение также действует в районах, которые временно контролируют силы украинских подразделений.
Анастасия Крестьянова