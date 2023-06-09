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На всей территории Украины звучит воздушная тревога

09 июня 2023, 02:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

СМИ: На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги
На всей территории Украины в ночь на пятницу, 9 июня, объявлена воздушная тревога. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены также звучат в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей.


Ранее украинские СМИ писали о звуках взрывов в Днепропетровской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
#воздушная тревога
#Украина
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Химик Еремина: Частые интенсивные дожди несут в себе самую чистую воду
05 июля 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/Germanovich

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина заявила, что наиболее чистые дожди выпадают тогда, когда они идут интенсивно и часто.
А после засухи, по словам эксперта, наоборот, выпадают самые грязные дожди.

«Дожди – это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это будет самый грязный дождь», — отметил в беседе с Газета.ру Еремина.

Кроме того, по её словам, любая природная вода имеет примерно одинаковый состав.

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#вода
#экология
#состав
#дожди
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Минюст включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций
05 июля 2023, 17:18

iStock/eric151

Организацию Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже признали иноагентом, нежелательной её также назвала Генеральная прокуратура.
Всемирный фонд дикой природы является швейцарской транснациональной общественной организацией, которая занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.

Минюст включил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

Ранее Генпрокуратура в результате проведенной проверки установила, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства, компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.

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#Всемирный фонд дикой природы
#WWF
#иноагент
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Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
05 июля 2023, 17:09

kremlin.ru

Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
 
Разговор инициировала армянская стороны.
 
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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#Путин
#Пашинян
#Кремль
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На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
05 июля 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.

При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.

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#Анапа
#пляж
#лето
#жара
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Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах
05 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / oatawa

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь регионального центра «Мой бизнес» в размещении на электронных торговых площадках.

Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра. 

Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#Инвестиции
#бизнес
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#малый бизнес
#средний бизнес
#маркетплейсы
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Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
05 июля 2023, 16:56

Фото: Istockphoto / BartekSzewczyk

Власти Подмосковья помогут самозанятым зарегистрировать товарный знак. Заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении. 
Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.

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#регистрация
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#Московская область
#Подмосковье
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Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны
05 июля 2023, 16:53

Фото: iStock/simpson33

Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.

«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.

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#ТНТ
#сериал
#телевидение
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В Нижегородской области мужчина убил пару и сжёг дом, чтобы скрыть преступление
05 июля 2023, 16:52

iStock/Dzurag

В Нижегородской области 25-летний мужчина избил до смерти пару сожителей, 58-летнего пенсионера и 46-летнюю женщину, а потом поджег дом вместе с ними.
Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.
 
Убийство случилось в деревне Звягино Вачского района. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа.
Помимо отравления угарным газом у мужчины и женщины были сломаны ребра.

Выяснилось, что 25-летний мужчина избил своих соседей, с которыми у него был конфликт, а потом решил сжечь их дом, чтобы скрыть улики.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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#Нижегородская область
#убийство
#поджёг
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Психолог Булгакова: «Лунная соната» Бетховена хорошо помогает заснуть
05 июля 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что для того, чтобы хорошо заснуть, можно слушать медитативную музыку, звуки природы и классические произведения.
«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.

По её словам, перед сном не подойдут резкие ударные мотивы в музыкальных композициях. Кроме того, специалист рекомендовала при этом не использовать наушники.

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#психолог
#музыка
#сон
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