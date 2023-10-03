На Южнодонецком направлении пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые оружейные производства и военные заводы, появившееся на Украине с помощью западных союзников, будут уничтожены ВС РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».