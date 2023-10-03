На Южнодонецком направлении пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ

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Российские военные успешно остановили наступление семи групп пехоты, принадлежащих украинским вооруженным силам, на направлении Южнодонецкого сектора. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.
Подразделения группировки «Восток» на Южнодонецком направлении совместно с поддержкой артиллерийского огня успешно остановили наступление семи групп пехоты противника. Одна из групп направлялась в сторону поселка Приютное, а другая двигалась в направлении Новомихайловки.
Артиллерия провела удачные удары по временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. Также были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Силами огнеметной системы «Солнцепек» был уничтожен склад боеприпасов и скопление противника в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одно FH70 и одно «Мста-Б» артиллерийское орудие, а также четыре минометных расчета.
Кроме того, авиация нанесла успешные удары по местам сконцентрирования подразделений 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в Макаровке и Старомайорском, а также по скоплениям противника в районах Новомихайловки и Урожайного.
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Артиллерия провела удачные удары по временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. Также были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Кроме того, авиация нанесла успешные удары по местам сконцентрирования подразделений 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в Макаровке и Старомайорском, а также по скоплениям противника в районах Новомихайловки и Урожайного.
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Артем Кузьмин