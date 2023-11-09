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На южнодонецком направлении СВО сорвано 8 попыток ротации украинских военных

09 ноября 2023, 05:16
Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» сорвали 8 попыток ротации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции, в результате уничтожены автомобильная техника и живая сила противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского», — отметил он.

Кроме того, на этом направлении БПЛА «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ, а авиация, ракетчики и артиллеристы группировки уничтожили до 145 военных, автомобили и 2 станции радиоэлектронной борьбы.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
ТСН: В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
09 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/Silent_GOS

В украинском Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.
«В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) раздался взрыв во время воздушной тревоги», — пишет телеканал ТСН в Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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«Известия» показали работу САУ «Гвоздика» по опорному пункту ВСУ
09 ноября 2023, 05:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Боевой расчёт САУ «Гвоздика» всегда находится под маскировкой, так как вынужден скрываться от врагов в воздухе, которыми «кишит» небо над Южнодонецком направлении. Кадры работы расчётов публикуют «Известия».
Корреспондент Кирилл Ольков рассказал, что бойцам помогает оставаться незаметными защитная сетка, в то время как от диверсантов спасает наземное укрытие.

Ежедневно артиллеристы совершают минимум по три выезда. Отмечается, что за последнюю неделю экипажу удалось поразить более десяти целей.

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп. В два раза быстрее выезжаем и в три раза точнее попадаем, набиваем руку», — цитирует издание слова командира расчёта с позывным «Башка».



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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09 ноября 2023, 04:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы ВС России в ходе боёв за Клещеевку вынуждают украинских военнослужащих отступать. Об этом пишет Телеграм-канал «Военная хроника».
«Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые два месяца практически стёрт. Позиции ВСУ атакуют фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что активному продвижению ВСУ мешают сильный ветер и затяжные дожди. На фоне этого по позициям противника интенсивно работают российская артиллерия и танки. На территории населённого пункта активные боевые действия в настоящее время не ведутся.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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KI: Украинские солдаты не могут спрятаться от российских БПЛА «Ланцет»
09 ноября 2023, 02:45

Фото: РИА Новости

Солдаты ВС Украины не могут укрыться от российских БПЛА «Ланцет», также не существует и эффективного средства борьбы с таким беспилотником, пишет Kyiv Independent.
«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, «Ланцет» издалека замечает её силуэт и пикирует на нее, как сокол», — цитирует издание слова зенитчика 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Голливуд».

Специалист в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что российский «Ланцет» полностью соответствует требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться.

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NYT: Украина привлекает в ряды ВСУ всё больше женщин, что говорит о потерях
08 ноября 2023, 21:02

Фото: iStock/Olga Balynska

Украины стремится привлечь в ряды Вооруженных сил всё больше женщин, что говорит об огромных потерях среди личного состава, об этом пишет The New York Times.
«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», - прокомментировали ситуацию в американском издании. 

Журналисты считают, что привлечение женщин к службе в ВСУ с одной стороны является шагом на пути к равноправию, а с другой - говорит о колоссальных потерях в рядах личного состава армии.

В NYT напомнили, что с 1 ноября заступившим на службу в украинскую армию начали выдавать женское нижнее белье.

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Шаффер: ВСУ потеряли возможность проводить наступательные действия
08 ноября 2023, 20:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию, об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Зеленский в отчаянии. Они (украинские войска) потеряли возможность проводить наступательные действия», - прокомментировал ситуацию Шаффер. 

Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха. За пять месяцев провального контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери. Помимо этого, российским войскам удалось полностью перехватить инициативу, и теперь они свободно могут проводить свои наступательные операции.

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Зеленский заявил, что у ВСУ есть планы наступления в 2023 и 2024 годах
08 ноября 2023, 20:32

Фото: iStock/Olena_Z

Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.
Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты. 

Украинский президент признал, что в настоящее время существует ряд трудностей. Но причина этому только одна – недостаточное количество поставляемого с Запада вооружения, заявил Зеленский. 

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, а армия Украины не сможет прорвать оборону ВС РФ. 

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«Готовы положить конец»: ВСУ могут не выдержать и самостоятельно свергнуть Зеленского
Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и положить конец конфликту на Украине
08 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины способны завершить конфликт на Украине одним единственным способом - свергнуть нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Бывший разведчик ВС США напомнил, что ВСУ уже, фактически, потерпели поражение на поле боевого соприкосновения. Контрнаступление с треском провалилось, никаких серьезных успехов украинские военные достичь не смогли, и сейчас вынуждены только сидеть в обороне и стараться отбтиваться.

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#всу
#контрнаступление
#владимир зеленский
#сво
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Украинские войска выпустили как минимум две ракеты по больнице в Донецке
08 ноября 2023, 18:02

Фото: istockphoto/Standart

Во время очередного обстрела Донецка украинскими войсками несколько снарядов упало на территории больницы. В само здание попало как минимум две ракеты.
Один из корпусов медицинского учреждения довольно сильно поврежден, сообщает корреспондент РИА Новости. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудница больницы по имени Алена рассказала, что первый взрыв был прямо под окнами. Вторая ракета упала где-то в стороне, но тоже на территории больницы.

Накануне, 7 ноября, ВСУ подвергли массированному обстрелу центр Донецка. Прямое попадание получило здание Управления труда в Ворошиловском районе. В доме рухнули перекрытия. Обстрел длился долго. По словам очевидцев, украинские боевики специально продолжали обстреливать территорию, чтобы помешать оказать помощь людям, оказавшимся под завалами. В результате налета пострадали 55 человек, шестеро погибли.

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