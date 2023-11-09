На южнодонецком направлении СВО сорвано 8 попыток ротации украинских военных

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Подразделения группировки ВС РФ «Восток» сорвали 8 попыток ротации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции, в результате уничтожены автомобильная техника и живая сила противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского», — отметил он.Кроме того, на этом направлении БПЛА «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ, а авиация, ракетчики и артиллеристы группировки уничтожили до 145 военных, автомобили и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
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