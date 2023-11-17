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Бойцы оеннослужащие группировки Вооружённых сил России «Восток» уничтожили пять украинских минометных расчетов на южнодонецком направлении специальной военной операции, включая кочующий миномёт на базе американского автомобиля HUMVEE. Об этом рассказал журналистам РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
Он добавил, что в районах Новомихайловки и севернее Приютного российские военные также пресекли две попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате помимо живой силы противник потерял боевую бронированную машину и пикап.
Кроме того, барражирующие боеприпасы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab и буксируемую гаубицу FH70.
В общей сложности, заявил Чехов, за истекшие сутки на южнодонецком направлении спецоперации ВСУ потеряли около 70 человек убитыми и ранеными, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пару боевых бронированных машин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, барражирующие боеприпасы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab и буксируемую гаубицу FH70.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев