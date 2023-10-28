На Западе испугались новой российской военной разработки

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На Западе призвали запретить разработку мощнейшего российского военного комплекса. Об этом пишет «Царьград».
Напомним, что в сентябре, в ходе выступления на ВЭФ, президент России Владимир Путин рассказал о новой российской разработке. Речь шла о комплексе электромагнитного излучения «Альбуга».
Разработка привлекла внимание Запада. Так, издание Daily Star писало, что у нового оружия огромный потенциал, его возможности превосходят те, что имеются у ядерного оружия.
Прокомментировал слова Путина и генсек Нато Йенс Столтенберг, который ознакомился с техническими характеристиками нового комплекса. Он призвал Россию немедленно завершить работу над новым оружием, поскольку его мощь в несколько раз превосходит весь ядерный потенциал НАТО.
По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонова, главной задачей «Альбуги» является информационная составляющая. Собеседник «Царьграда» рассказал, что с помощью этого комплекса можно бороться в системами боевого управления, системами разведки и связи.
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Разработка привлекла внимание Запада. Так, издание Daily Star писало, что у нового оружия огромный потенциал, его возможности превосходят те, что имеются у ядерного оружия.
По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонова, главной задачей «Альбуги» является информационная составляющая. Собеседник «Царьграда» рассказал, что с помощью этого комплекса можно бороться в системами боевого управления, системами разведки и связи.
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Анастасия Чинкова