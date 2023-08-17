На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»

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Российский ракетный комплекс «Искандер-М» представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine.
«Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы «Искандер-М», основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, авторы статьи отметили, что «Искандер-М» не имеет аналогов на Западе. Чтобы сбить российские ракеты, выпущенные из этого комплекса, будет практически невозможно сбить, не имея высокотехнологичным систем ПВО.
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